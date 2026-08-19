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TAKH301BL/00
Ostvarite svoje želje
Zabavite se sa slušalicama koje se stavljaju na uši i koja djeci omogućuju izražavanje vlastitog stila. Glasnoća slušalica ograničena je na 85 dB, a dovoljno su čvrste za školsku torbu. Djeca školjke za uši mogu ukrasiti naljepnicama ili vlastitim umjetničkim djelima!
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.
Posebno oblikovane za zaštitu dječjih ušiju, ove slušalice odlikuju se pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Možete se opustiti znajući da vaša djeca na siguran način uživaju svojoj glazbi, videozapisima i igrama.
Djeca slušalice mogu prilagoditi naljepnicama, pa čak i svojim najnovijim umjetničkim djelima. Prozirni vanjski poklopac na školjkama za uši otvara se kako bi se unutra mogli staviti crteži. Sa slušalicama isporučuju se tri kompleta naljepnica i crtaćih kartica.
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