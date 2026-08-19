Idemo!

Omogućite im gledanje, slušanje ili igru sa slušalicama koje se stavljaju na uši koje im neće naškoditi. Glasnoća ovih živopisnih, udobnih slušalica ograničena je na 85 dB. Djeca zaštićena mogu uživati u gledanju televizije ili preslušavanju omiljenih pjesama.