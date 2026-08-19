ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • Snimka jednog proizvoda

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

TAKH101PK/00

Idemo!

Omogućite im gledanje, slušanje ili igru sa slušalicama koje se stavljaju na uši koje im neće naškoditi. Glasnoća ovih živopisnih, udobnih slušalica ograničena je na 85 dB. Djeca zaštićena mogu uživati u gledanju televizije ili preslušavanju omiljenih pjesama.

Pogledajte sve prednosti

Idemo!

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Meki jastučići za uši

Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.

Akustičke pogonske jedinice od 32 mm. Jasan zvuk

Posebno oblikovane za zaštitu dječjih ušiju, ove slušalice odlikuju se pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Možete se opustiti znajući da vaša djeca na siguran način uživaju svojoj glazbi, videozapisima i igrama.

Kompaktan preklopni dizajn. Jednostavno spremanje

Ove žične slušalice za djecu koje se stavljaju na uši moguće je preklopiti prema unutra i oblikovati kompaktan paket. Savršeno kada ih želite staviti u džep kaputa ili torbu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi