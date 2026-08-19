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TAKH101BL/00
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Omogućite im gledanje, slušanje ili igru sa slušalicama koje se stavljaju na uši koje im neće naškoditi. Glasnoća ovih živopisnih, udobnih slušalica ograničena je na 85 dB. Djeca zaštićena mogu uživati u gledanju televizije ili preslušavanju omiljenih pjesama.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Meki jastučići za uši
Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.
Posebno oblikovane za zaštitu dječjih ušiju, ove slušalice odlikuju se pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Možete se opustiti znajući da vaša djeca na siguran način uživaju svojoj glazbi, videozapisima i igrama.
Ove žične slušalice za djecu koje se stavljaju na uši moguće je preklopiti prema unutra i oblikovati kompaktan paket. Savršeno kada ih želite staviti u džep kaputa ili torbu.
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