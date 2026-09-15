ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

Novi

Podrška

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAK6000PK/00

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

Novi

Dostupno

Blue
Blue
Pink
Pink

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Za iOS i Android

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.

Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije
Aplikacija Philips Headphones

Priručnici i dokumentacija

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 469.9 kB
  • 15 September 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 2.7 MB
  • 3 September 2026

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći