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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.

Novi

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAK6000PK/00

Dostupno

Blue
Blue
Pink
Pink

Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.

Upoznajte slušalice osmišljene za sigurno slušanje i redovito mijenjanje stila. Zasloni od e-papira na školjkama omogućuju djeci da upotrijebe fotografije za personalizirani izgled koji se lako mijenja. Ograničenja glasnoće štite mlade uši kod kuće i u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.

  • Bežične slušalice koje se stavljaju na uši

  • Glasnoća ograničena na 85 dB

  • Prilagodljivi zaslon od e-papira

  • Izdržljive i sklopive

Čvrste, izdržljive i sklopive

Izrađene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove su slušalice napravljene da izdrže zahtjevnu svakodnevnu dječju upotrebu. Kada se ne upotrebljavaju, mogu se ravno sklopiti radi jednostavnog spremanja u ladicu. Možete ih sklopiti i ravno prema unutra kako biste dobili kompaktan oblik koji lako stane u džepove i torbe.

Aplikacija Philips Headphones s roditeljskim nadzorom

Naša popratna aplikacija može se upotrebljavati za postavljanje ograničenja vremena reprodukcije kako djeca ne bi predugo slušala. Aplikaciju možete upotrijebiti i za prebacivanje slušalica sa zadane postavke, pri kojoj je glasnoća ograničena na 75 dB, na način rada za putovanja, koji ograničava glasnoću na 85 dB.

Dugo trajanje baterije i jednostavno bežično povezivanje

Od vikend-zabave do pisanja zadaće, ove slušalice nude do 45 sati reprodukcije nakon potpunog punjenja (koje traje 2 sata putem priključka USB-C). Posebna tipka BT na slušalicama djeci olakšava uparivanje s njihovim uređajima, a povezivanje s više uređaja omogućuje im istodobno povezivanje s više od jednog uređaja.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 469.9 kB
  • 15 September 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 2.7 MB
  • 3 September 2026

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Upozorenja

  1. Glasnoća je ograničena na 75 dB u uobičajenom načinu rada i 85 dB u načinu rada za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.