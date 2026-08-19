Čvrste, izdržljive i sklopive

Izrađene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove su slušalice napravljene da izdrže zahtjevnu svakodnevnu dječju upotrebu. Kada se ne upotrebljavaju, mogu se ravno sklopiti radi jednostavnog spremanja u ladicu. Možete ih sklopiti i ravno prema unutra kako biste dobili kompaktan oblik koji lako stane u džepove i torbe.