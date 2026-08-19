2 godine jamstva
Novi
TAK6000PK/00
Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
Upoznajte slušalice osmišljene za sigurno slušanje i redovito mijenjanje stila. Zasloni od e-papira na školjkama omogućuju djeci da upotrijebe fotografije za personalizirani izgled koji se lako mijenja. Ograničenja glasnoće štite mlade uši kod kuće i u pokretu.
Bežične slušalice koje se stavljaju na uši
Glasnoća ograničena na 85 dB
Prilagodljivi zaslon od e-papira
Izdržljive i sklopive
Izrađene od izdržljivih, netoksičnih materijala, ove su slušalice napravljene da izdrže zahtjevnu svakodnevnu dječju upotrebu. Kada se ne upotrebljavaju, mogu se ravno sklopiti radi jednostavnog spremanja u ladicu. Možete ih sklopiti i ravno prema unutra kako biste dobili kompaktan oblik koji lako stane u džepove i torbe.
Naša popratna aplikacija može se upotrebljavati za postavljanje ograničenja vremena reprodukcije kako djeca ne bi predugo slušala. Aplikaciju možete upotrijebiti i za prebacivanje slušalica sa zadane postavke, pri kojoj je glasnoća ograničena na 75 dB, na način rada za putovanja, koji ograničava glasnoću na 85 dB.
Od vikend-zabave do pisanja zadaće, ove slušalice nude do 45 sati reprodukcije nakon potpunog punjenja (koje traje 2 sata putem priključka USB-C). Posebna tipka BT na slušalicama djeci olakšava uparivanje s njihovim uređajima, a povezivanje s više uređaja omogućuje im istodobno povezivanje s više od jednog uređaja.
Glasnoća je ograničena na 75 dB u uobičajenom načinu rada i 85 dB u načinu rada za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.