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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
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  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
  • Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.

Novi

Dječje bežične naglavne slušalice

TAK6000BL/00

Dostupno

Blue
Blue
Pink
Pink

Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.

Upoznajte slušalice osmišljene za sigurno slušanje i redovite promjene stila. Zasloni ePaper na školjkama slušalica omogućuju djeci upotrebu fotografija za personaliziran izgled koji se lako mijenja. Ograničenja glasnoće štite mlade uši kod kuće i u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.

  • Bežične naglavne slušalice

  • Glasnoća ograničena na 85 dB

  • Prilagodljiv zaslon ePaper

  • Izdržljive i sklopive

Novi izgled kad god ga požele

Novi izgled kad god ga požele

Od fotografija obitelji ili kućnih ljubimaca do snimki umjetničkih djela, zasloni ePaper na školjkama slušalica pružaju djeci zabavan način da personaliziraju svoje slušalice bez upotrebe naljepnica. Jednostavno odaberite fotografiju spremljenu na mobilnom uređaju i prenesite je na zaslon putem naše popratne aplikacije. Nakon prijenosa slika ostaje vidljiva čak i kada su slušalice isključene.

Uvijek sigurno, uvijek zabavno. Ograničenja glasnoće za dom i putovanja*

Uvijek sigurno, uvijek zabavno. Ograničenja glasnoće za dom i putovanja*

Posebno dizajnirane kako bi bile iznimno sigurne za mlade uši, glasnoća ovih slušalica ograničena je na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće roditelji mogu putem aplikacije Philips Headphones postaviti ograničenje glasnoće od 85 dB u načinu rada za putovanje.*

Udobne za djecu i jednostavne za upotrebu

Udobne za djecu i jednostavne za upotrebu

Velike okrugle upravljačke tipke na dnu kućišta slušalica djeci olakšavaju njihovu upotrebu, a točkice na stražnjoj strani trake za glavu pomažu im da vide kako ih pravilno staviti. Podstavljena traka za glavu lako se prilagođava, dok se manja kućišta slušalica s mekanim jastučićima od memorijske pjene nježno prilagođavaju ušima koje rastu i pružaju udobno pristajanje.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 469.9 kB
  • 15 September 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 2.7 MB
  • 3 September 2026

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Upozorenja

  1. Glasnoća je ograničena na 75 dB u uobičajenom načinu rada i 85 dB u načinu rada za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.