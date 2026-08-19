Novi izgled kad god ga požele

Od fotografija obitelji ili kućnih ljubimaca do snimki umjetničkih djela, zasloni ePaper na školjkama slušalica pružaju djeci zabavan način da personaliziraju svoje slušalice bez upotrebe naljepnica. Jednostavno odaberite fotografiju spremljenu na mobilnom uređaju i prenesite je na zaslon putem naše popratne aplikacije. Nakon prijenosa slika ostaje vidljiva čak i kada su slušalice isključene.