2 godine jamstva
Novi
TAK6000BL/00
Izgled koji vole. Zvuk kojem možete vjerovati.
Upoznajte slušalice osmišljene za sigurno slušanje i redovite promjene stila. Zasloni ePaper na školjkama slušalica omogućuju djeci upotrebu fotografija za personaliziran izgled koji se lako mijenja. Ograničenja glasnoće štite mlade uši kod kuće i u pokretu.
Bežične naglavne slušalice
Glasnoća ograničena na 85 dB
Prilagodljiv zaslon ePaper
Izdržljive i sklopive
Od fotografija obitelji ili kućnih ljubimaca do snimki umjetničkih djela, zasloni ePaper na školjkama slušalica pružaju djeci zabavan način da personaliziraju svoje slušalice bez upotrebe naljepnica. Jednostavno odaberite fotografiju spremljenu na mobilnom uređaju i prenesite je na zaslon putem naše popratne aplikacije. Nakon prijenosa slika ostaje vidljiva čak i kada su slušalice isključene.
Posebno dizajnirane kako bi bile iznimno sigurne za mlade uši, glasnoća ovih slušalica ograničena je na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće roditelji mogu putem aplikacije Philips Headphones postaviti ograničenje glasnoće od 85 dB u načinu rada za putovanje.*
Velike okrugle upravljačke tipke na dnu kućišta slušalica djeci olakšavaju njihovu upotrebu, a točkice na stražnjoj strani trake za glavu pomažu im da vide kako ih pravilno staviti. Podstavljena traka za glavu lako se prilagođava, dok se manja kućišta slušalica s mekanim jastučićima od memorijske pjene nježno prilagođavaju ušima koje rastu i pružaju udobno pristajanje.
Glasnoća je ograničena na 75 dB u uobičajenom načinu rada i 85 dB u načinu rada za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.