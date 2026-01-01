Prilagodljivo blokiranje buke za sigurno slušanje na bilo kojem mjestu

Prilagodljivo blokiranje buke automatski se prilagođava okruženju, omogućujući djeci da se fokusiraju u tišini ili čuju zvukove koje slušaju na bučnim mjestima bez potrebe za povećanjem glasnoće! Kontrole na školjki aktiviraju otvoreni način kako bi mogli čuti što se događa oko njih, a brzi otvoreni način rada povećava glasnoću kako bi vas mogli čuti dok nose slušalice.