2 godine jamstva
TAK5500AL/00
Glasnoća ograničena na 85 dB
Noise Canceling Pro
Bežično dijeljenje zvuka
Izdržljive i preklopive
Ove slušalice odlikuju se dizajnom koji udobno prianja preko ušiju i pasivno smanjuje okolnu buku te ograničenjem glasnoće od 75 dB koje je savršeno za slušanje u tišim okruženjima. Na bučnijim lokacijama možete uključiti značajku blokiranja buke putem slušalica ili aplikacije Philips Headphones. Osim toga, roditelji u aplikaciji mogu aktivirati način rada za putovanje s glasnoćom ograničenom na 85 dB.*
Prilagodljivo blokiranje buke automatski se prilagođava okruženju, omogućujući djeci da se fokusiraju u tišini ili čuju zvukove koje slušaju na bučnim mjestima bez potrebe za povećanjem glasnoće! Kontrole na školjki aktiviraju otvoreni način kako bi mogli čuti što se događa oko njih, a brzi otvoreni način rada povećava glasnoću kako bi vas mogli čuti dok nose slušalice.
Ako prijatelji vašeg mališana posjeduju slušalice K5500 tvrtke Philips, oba modela slušalica mogu povezati bežičnom lančanom vezom i slušati isti zvučni sadržaj. Nakon što jedne slušalice povežu s pametnim uređajem s kojeg žele slušati zvuk, oba prijatelja zatim trebaju pritisnuti višefunkcijski gumb kako bi aktivirali način rada za dijeljenje zvuka.
Recenzije
Glasnoća ograničena na 75 dB u normalnom načinu rada te na 85 dB u načinu rada za putovanje, sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.