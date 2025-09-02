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  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
  • Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje

4000 seriesDječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAK4200PK/00

4
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Dostupno

Kristalna tirkizna
Kristalna tirkizna
Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta
Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
Uz šarena LED svjetla na školjkama za uši i zabavnu značajku bežičnog dijeljenja zvuka, ove su slušalice osmišljene u dizajnu koji će djeca obožavati. Omogućuju ograničavanje glasnoće za mlade uši, a zahvaljujući posebnom načinu rada za putovanja, djeca svoj sadržaj mogu sigurno slušati i u bučnijim okruženjima.
Pogledajte sve prednosti

Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje

  • Bežične sluš. koje se stavljaju na uši

  • Glasnoća ograničena na 85 dB

  • LED svjetla. Dijeljenje zvuka

  • Izdržljive i preklopive

Uvijek sigurne, uvijek zabavne. Ograničenje glasnoće za slušanje kod kuće i na putu*

Uvijek sigurne, uvijek zabavne. Ograničenje glasnoće za slušanje kod kuće i na putu*

Posebno dizajnirane da budu iznimno sigurne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje glasnoće postavljeno na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće, roditelji s pomoću aplikacije Philips Headphones mogu odabrati način rada za putovanje i ograničiti glasnoću na 85 dB.*

Udobnost prilagođena djeci i jednostavna uporaba

Udobnost prilagođena djeci i jednostavna uporaba

Veliki okrugli gumbi za upravljanje na donjem dijelu školjke olakšavaju im upotrebu slušalica, dok ih manje školjke s mekanim jastučićima čine udobnima za nošenje. Podstavljena traka za glavu jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje, a zahvaljujući točkicama na stražnjem dijelu djeca znaju s koje ih strane trebaju postaviti na glavu.

Šareni dizajn s LED svjetlima

Šareni dizajn s LED svjetlima

Šarena LED svjetla u školjkama kombiniraju se s višebojnim dizajnom slušalica kako bi se istaknule na sve prave načine. LED svjetla mogu se postaviti tako da svijetle u različitim bojama, što je sjajno za djecu koja žele izraziti vlastiti stil.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD127

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Prednosti

dzwiek i design

Mane

nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Prednosti

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Prednosti

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Mane

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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Upozorenja

  1. Glasnoća ograničena na 75 dB u normalnom načinu rada te na 85 dB u načinu rada za putovanje, sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.