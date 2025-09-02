2 godine jamstva
Bežične sluš. koje se stavljaju na uši
Glasnoća ograničena na 85 dB
LED svjetla. Dijeljenje zvuka
Izdržljive i preklopive
Posebno dizajnirane da budu iznimno sigurne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje glasnoće postavljeno na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće, roditelji s pomoću aplikacije Philips Headphones mogu odabrati način rada za putovanje i ograničiti glasnoću na 85 dB.*
Veliki okrugli gumbi za upravljanje na donjem dijelu školjke olakšavaju im upotrebu slušalica, dok ih manje školjke s mekanim jastučićima čine udobnima za nošenje. Podstavljena traka za glavu jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje, a zahvaljujući točkicama na stražnjem dijelu djeca znaju s koje ih strane trebaju postaviti na glavu.
Šarena LED svjetla u školjkama kombiniraju se s višebojnim dizajnom slušalica kako bi se istaknule na sve prave načine. LED svjetla mogu se postaviti tako da svijetle u različitim bojama, što je sjajno za djecu koja žele izraziti vlastiti stil.
Nagrade
4.0
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Mane
nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Mane
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Glasnoća ograničena na 75 dB u normalnom načinu rada te na 85 dB u načinu rada za putovanje, sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.