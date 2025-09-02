Sigurne, zabavne i pogodne za putovanje
Uz šarena LED svjetla na školjkama za uši i zabavnu značajku bežičnog dijeljenja zvuka, ove su slušalice osmišljene u dizajnu koji će djeca obožavati. Omogućuju ograničavanje glasnoće za mlade uši, a zahvaljujući posebnom načinu rada za putovanja, djeca svoj sadržaj mogu sigurno slušati i u bučnijim okruženjima.
Bežične sluš. koje se stavljaju na uši
Glasnoća ograničena na 85 dB
LED svjetla. Dijeljenje zvuka
Izdržljive i preklopive
Posebno dizajnirane da budu iznimno sigurne za mlade uši,ove slušalice imaju ograničenje glasnoće postavljeno na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće,roditelji s pomoću aplikacije Philips Headphones mogu odabrati način rada za putovanje i ograničiti glasnoću na 85 dB.*
Veliki okrugli gumbi za upravljanje na donjem dijelu školjke olakšavaju im upotrebu slušalica,dok ih manje školjke s mekanim jastučićima čine udobnima za nošenje. Podstavljena traka za glavu jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje,a zahvaljujući točkicama na stražnjem dijelu djeca znaju s koje ih strane trebaju postaviti na glavu.
Šarena LED svjetla u školjkama kombiniraju se s višebojnim dizajnom slušalica kako bi se istaknule na sve prave načine. LED svjetla mogu se postaviti tako da svijetle u različitim bojama,što je sjajno za djecu koja žele izraziti vlastiti stil.
Nagrade
4.0
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Mane
nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Mane
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-15
Glasnoća ograničena na 75 dB u normalnom načinu rada te na 85 dB u načinu rada za putovanje, sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.