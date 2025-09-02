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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Dječje bežične slušalice koje se nose na ušima

TAK4200MP/00

4

| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Dostupno

Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta

Sigurne, zabavne i prikladne za putovanja

Sa šarenim LED svjetlima na školjkama i zabavnom funkcijom bežičnog dijeljenja zvuka, ove su slušalice osmišljene da ih djeca zavole. Glasnoća im je ograničena radi zaštite dječjeg sluha, a poseban način rada za putovanje omogućuje djeci sigurno slušanje i u bučnijim okruženjima.

Pogledajte sve prednosti

Sigurne, zabavne i prikladne za putovanja

  • Bežične slušalice koje se nose na ušima

  • Glasnoća ograničena na 85 dB

  • LED svjetla. Dijeljenje zvuka

  • Izdržljive i sklopive

Uvijek sigurno, uvijek zabavno. Ograničenja glasnoće za dom i putovanja*

Uvijek sigurno, uvijek zabavno. Ograničenja glasnoće za dom i putovanja*

Posebno dizajnirane kako bi bile iznimno sigurne za mlade uši, glasnoća ovih slušalica ograničena je na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće roditelji mogu putem aplikacije Philips Headphones postaviti ograničenje glasnoće od 85 dB u načinu rada za putovanje.*

Udobne za djecu i jednostavne za upotrebu

Udobne za djecu i jednostavne za upotrebu

Velike okrugle tipke za upravljanje na donjoj strani školjki omogućuju djeci jednostavno korištenje ovih slušalica, dok manje školjke s mekanim jastučićima pružaju udobnost tijekom nošenja. Podstavljena traka za glavu lako se prilagođava radi savršenog pristajanja, a na stražnjoj strani ima točkice koje pomažu djeci prepoznati kako pravilno staviti slušalice.

Šareni dizajn s LED svjetlima

Šareni dizajn s LED svjetlima

Šarene LED diode u školjkama u kombinaciji s višebojnim dizajnom ovih slušalica ističu ih na najbolji mogući način. LED diode mogu se postaviti tako da svijetle različitim bojama: izvrsno za djecu koja žele izraziti vlastiti stil.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za TPV_PBTAWARD127
  • Slika za TPV_PBTAWARD135

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Prednosti

dzwiek i design

Mane

nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-08-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Prednosti

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Prednosti

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Mane

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-15

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Upozorenja

  1. Glasnoća je ograničena na 75 dB u normalnom načinu rada i 85 dB u načinu rada za putovanje, u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.