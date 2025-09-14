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  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
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  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
  • Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
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Dječje naglavne slušalice

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Blue
Blue
Kristalna tirkizna
Kristalna tirkizna
Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Pink
Pink

Iznimno sigurne, iznimno zabavne!

Neka se djeca zabavljaju uz ove šarene žične slušalice! Lagane su, izdržljive i imaju ograničenu glasnoću za sigurno slušanje. Došli su im prijatelji? Dijeljenje zvuka omogućuje djeci da svoje slušalice povežu sa slušalicama prijatelja kako bi mogli slušati zajedno.

Pogledajte sve prednosti

Iznimno sigurne, iznimno zabavne!

  • Žične naglavne slušalice

  • Glasnoća ograničena na 85 dB

  • Prilagodljive. Dijeljenje zvuka

  • Izdržljive i sklopive

Uvijek sigurne, uvijek zabavne. Glasnoća ograničena na 85 dB*

Uvijek sigurne, uvijek zabavne. Glasnoća ograničena na 85 dB*

Posebno dizajnirane kako bi bile sigurne za mlade uši, ove slušalice imaju glasnoću ograničenu na 85 dB*. Glazba, crtići, filmovi, obrazovni videozapisi: što god ih zanimalo, možete biti mirni znajući da neće slušati preglasno.

Udobne za djecu i jednostavne za uporabu

Udobne za djecu i jednostavne za uporabu

Manje školjke s mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnima za djecu. Podstavljena traka za glavu također se lako prilagođava za savršeno pristajanje, a na stražnjoj strani ima točkice koje djeci pomažu da vide kako pravilno staviti slušalice.

Šareni dizajn s prilagodljivim školjkama slušalica

Šareni dizajn s prilagodljivim školjkama slušalica

Višebojni dizajn čini ove slušalice uočljivima na najbolji mogući način, a djeca ih mogu prilagoditi vlastitim umjetničkim djelima! Jednostavno podignite prozirni prozorčić školjke slušalice, umetnite njihove crteže ili slike i ponovno pritisnite prozorčić da se zatvori.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Prednosti

wyglad, dzwiek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Prednosti

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Upozorenja

  1. Glasnoća je ograničena na 85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.