Iznimno sigurne, iznimno zabavne!
Neka djeca rokaju uz ove šarene žične slušalice! Lagane su, izdržljive i imaju ograničenu glasnoću za sigurno slušanje. Došli su im prijatelji? Značajka dijeljenja zvuka omogućuje djeci da serijski povežu svoje slušalice sa slušalicama prijatelja kako bi mogli slušati zajedno.
Žične slušalice koje naliježu na uši
Glasnoća ograničena na 85 dB
Prilagodljive. Dijeljenje zvuka
Izdržljive i sklopive
Posebno dizajnirane za sigurnost mladih ušiju, ove slušalice imaju glasnoću ograničenu na 85 dB*. Glazba, crtići, filmovi, obrazovni videozapisi: bez obzira na to što ih zanima, možete biti spokojni znajući da sadržaj neće slušati preglasno.
Manje školjke s mekanim jastučićima čine ove lagane slušalice udobnima za djecu. Podstavljeni obruč također se lako prilagođava za savršeno pristajanje, a na stražnjoj strani ima točkice koje djeci pomažu prepoznati kako pravilno staviti slušalice.
Višebojni dizajn čini ove slušalice uočljivima na najbolji mogući način, a djeca ih mogu prilagoditi vlastitim umjetničkim djelima! Jednostavno podignite prozirni prozorčić školjke slušalice, umetnite njihove crteže ili slike i ponovno pritisnite prozorčić da se zatvori.
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Prednosti
wyglad, dzwiek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Prednosti
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Glasnoća je ograničena na 85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.