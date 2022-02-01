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  • Namijenjene za uživanje
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  • Namijenjene za uživanje

Obustavljeno

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Recenzije
Namijenjene za uživanje
Nadahnuće. Motivacija. Koncentracija. S izvrsnim poništavanjem buke i jasnim zvukom za pozive, ove bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju spremne sa sve. Zahvaljujući potpuno integriranoj usluzi Google Assistant više toga možete obaviti bez upotrebe ruku.
Pogledajte sve prednosti

Namijenjene za uživanje

  • Noise Cancellation Pro

  • Integrirani Google pomoćnik

  • Bluetooth u više točaka

  • Upravljanje dodirom

Hibridno aktivno blokiranje buke. Pažnja tamo gdje je želite

Hibridno aktivno blokiranje buke. Pažnja tamo gdje je želite

Kada pjesma zavrjeđuje punu pažnju, ove istinski bežične slušalice omogućuju vam uroniti u nju. Jedan vanjski mikrofon i jedan unutarnji mikrofon kombinirano filtriraju vanjsku buku. Pokrijte desnu školjku kako biste pokrenuli otvoren način rada i vratili se u svijet.

Zaobljen dizajn koji se stavlja preko ušiju. Elegantan izgled, vrhunski zvuk

Zaobljen dizajn koji se stavlja preko ušiju. Elegantan izgled, vrhunski zvuk

Zaobljene školjke naglašavaju prepoznatljiv stilski dojam. Postavljanjem preko ušiju nastaje brtvljenje koje pasivno izolira vanjsku buku. Savršeno podešene pogonske jedinice od 40 mm daju dubok bas, uravnotežen srednji napon i iskričave visoke frekvencije.

Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagođena kontrola zvuka

Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagođena kontrola zvuka

Pojačajte bas. Stišajte visoke tonove. Aplikacija za slušalice tvrtke Philips pruža vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Sami podesite razine ili odaberite jedan od zadanih zvučnih stilova. Također jednim dodirom možete mijenjati zadane načine ANC.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

1.9

od 5

17

Recenzije

4

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Prednosti

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

22/04/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Mane

Мінусів поки не знайшов.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH9505BK Накладні бездротові навушники

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Prednosti

Wszytko

Mane

Nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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