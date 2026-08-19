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  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite
  • Slobodno se prepustite

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH7508WT/97

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Slobodno se prepustite

Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.

Pogledajte sve prednosti

Slobodno se prepustite

  • Noise Canceling Pro

  • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas

  • Do 60 sati reprodukcije

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Lagane, udobne, sklopive – i elegantne!

Zaobljena kućišta školjki slušalica i elegantni okvir osiguravaju prepoznatljiv stil ovim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Jastučići od memorijske pjene održavaju udobnost tijekom dugog slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i okreću prema unutra pa ih je lako spremiti u džep ili torbu.

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamičko pojačanje basa

Uživat ćete u bogatom zvuku iz pogonskih jedinica od 40 mm i dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Kako biste uživali u punoj snazi omiljenih dionica basa bez pojačavanja glasnoće, jednostavno aktivirajte dinamični bas višefunkcijskom tipkom ili putem aplikacije Philips Headphones.

Tehničke specifikacije

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