TAH7508BK/97
Slobodno se prepustite
Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.
Noise Canceling Pro
Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Do 60 sati reprodukcije
Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.
Zaobljena kućišta školjki slušalica i elegantni okvir osiguravaju prepoznatljiv stil ovim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Jastučići od memorijske pjene održavaju udobnost tijekom dugog slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i okreću prema unutra pa ih je lako spremiti u džep ili torbu.
Uživat ćete u bogatom zvuku iz pogonskih jedinica od 40 mm i dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Kako biste uživali u punoj snazi omiljenih dionica basa bez pojačavanja glasnoće, jednostavno aktivirajte dinamični bas višefunkcijskom tipkom ili putem aplikacije Philips Headphones.
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