2 godine jamstva
Obustavljeno
TAH4205WT/00
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Kompaktno preklapanje
Do 29 sati reprodukcije
Ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju snažne neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm koje reproduciraju čist zvuk i bogate basove. Ako želite više, jednostavno pritisnite gumb BASS i odmah ćete osjetiti razliku.
Uživajte u 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako se baterija isprazni, brzo punjenje od 15 minuta omogućit će vam reprodukciju od dodatna 4 sata.
Dostupne u dopadljivim matiranim bojama, ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju podstavljeni obruč koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti. Mekane školjke za uši jasno su označene za lijevo/desno uho te ih možete podesiti pod željeni kut.
4.0
od 5
25
Recenzije
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Prednosti
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Mane
někdy se odpojí
Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Delli
07/02/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Sluchatka jsou super
Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.