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  • Osjetite taj bas
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  • Osjetite taj bas
  • Osjetite taj bas

Obustavljeno

Bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAH4205BK/00

4
| (25) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Osjetite taj bas
Neka se vaši zvukovi rasplešu s još jačim basom. Ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši mogu se pohvaliti gumbom BASS, pa tako možete pojačavati bas gdje god to želite. Dobit ćete do 29 sati reprodukcije, brzo punjenje i stilizirane mat boje na izbor.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite taj bas

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Kompaktno preklapanje

  • Do 29 sati reprodukcije

Gumb BASS. Snažniji basovi na dodir

Gumb BASS. Snažniji basovi na dodir

Ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju snažne neodimijske akustične pogonske jedinice od 32 mm koje reproduciraju čist zvuk i bogate basove. Ako želite više, jednostavno pritisnite gumb BASS i odmah ćete osjetiti razliku.

29 sati reprodukcije, USB-C punjenje

29 sati reprodukcije, USB-C punjenje

Uživajte u 29 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja putem USB-C veze. Ako se baterija isprazni, brzo punjenje od 15 minuta omogućit će vam reprodukciju od dodatna 4 sata.

Lagan, prilagodljiv i podstavljen obruč za glavu

Lagan, prilagodljiv i podstavljen obruč za glavu

Dostupne u dopadljivim matiranim bojama, ove slušalice koje se stavljaju na uši imaju podstavljeni obruč koji je toliko lagan da ćete ga jedva osjetiti. Mekane školjke za uši jasno su označene za lijevo/desno uho te ih možete podesiti pod željeni kut.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

25

Recenzije

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Prednosti

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Mane

někdy se odpojí

Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

07/02/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Sluchatka jsou super

Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

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  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.