Stiže nam bas.

Uživajte u snažnom basu u svim svojim pjesmama. Ove slušalice koje se umeću u uho mogu se pohvaliti udobnim pristajanjem, a daljinski upravljač na kabelu olakšava navigaciju popisom pjesama. Savršeno za one trenutke kad imate dolazni poziv baš prije dionice basa u vašoj omiljenoj pjesmi!