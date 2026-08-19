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Slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

TAE5008BL/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava

Stiže nam bas.

Uživajte u snažnom basu u svim svojim pjesmama. Ove slušalice koje se umeću u uho mogu se pohvaliti udobnim pristajanjem, a daljinski upravljač na kabelu olakšava navigaciju popisom pjesama. Savršeno za one trenutke kad imate dolazni poziv baš prije dionice basa u vašoj omiljenoj pjesmi!

Pogledajte sve prednosti

Stiže nam bas.

  • Snažan bas

  • Lagane, udobno pristaju

  • Daljinski upravljač na kabelu s 3 tipke

  • USB-C priključak

Snažan bas. Čist zvuk bez obzira na to što slušate

Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućuju reprodukciju snažnih basova iz moćnih pogonskih jedinica od 10 mm. Uživajte u udobnom slušanju iz slušalica koje udobno pristaju.

Ugrađeni DAC poboljšava kvalitetu zvuka

Pokažite svojim popisima pjesama dužno poštovanje tako da ih slušate onako kako je to predviđeno. Ove slušalice imaju ugrađeni DAC koji poboljšava kvalitetu onoga što slušate. Uživajte u svakoj sekundi omiljene glazbe.

Uživajte u glazbi cijeli dan uz savršenu udobnost

Ovalna akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine omogućuju stvaranje savršene izolacije i sate nošenja odjednom. Uživajte u cjelodnevnom udobnom slušanju.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.