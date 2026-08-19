TAE5008BL/00
Stiže nam bas.
Uživajte u snažnom basu u svim svojim pjesmama. Ove slušalice koje se umeću u uho mogu se pohvaliti udobnim pristajanjem, a daljinski upravljač na kabelu olakšava navigaciju popisom pjesama. Savršeno za one trenutke kad imate dolazni poziv baš prije dionice basa u vašoj omiljenoj pjesmi!
Snažan bas
Lagane, udobno pristaju
Daljinski upravljač na kabelu s 3 tipke
USB-C priključak
Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućuju reprodukciju snažnih basova iz moćnih pogonskih jedinica od 10 mm. Uživajte u udobnom slušanju iz slušalica koje udobno pristaju.
Pokažite svojim popisima pjesama dužno poštovanje tako da ih slušate onako kako je to predviđeno. Ove slušalice imaju ugrađeni DAC koji poboljšava kvalitetu onoga što slušate. Uživajte u svakoj sekundi omiljene glazbe.
Ovalna akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine omogućuju stvaranje savršene izolacije i sate nošenja odjednom. Uživajte u cjelodnevnom udobnom slušanju.
Recenzije
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.