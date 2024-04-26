2 godine jamstva
Obustavljeno
Jedinice od 8,6 mm za odvažan bas
Pozlaćeni priključak
Sigurno, udobno prianjanje u uhu
Kontrola na kabelu za lako upravljanje
Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućavaju reprodukciju odvažnih basova iz moćnih neodimijskih pogonskih jedinica od 8,6 mm te se ističu pozlaćenim priključkom.
Ergonomično dizajnirana akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine osiguravaju udobno prianjanje u uho. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih pjesama.
Preuzmite poziv, pauzirajte popis za reprodukciju – sve bez dodira s pametnim telefonom. Odlično kada treba započeti bas, a ne želite propustiti najbolje dijelove.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші