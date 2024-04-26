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  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja
  • Vaša glazba, vaša boja

Obustavljeno

Žične slušalice koje se umeću u uho

TAE1105BL/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta
Vaša glazba, vaša boja
Ovim žičnim slušalicama koje se umeću u uho možete osvježivati glazbu i izražavati svoj stil. Dobivate snažan bas, odvažan izgled i udobnost. Trebate glasovnog pomoćnika s telefona? Samo pritisnite daljinski upravljač na kabelu.
Pogledajte sve prednosti

Vaša glazba, vaša boja

  • Jedinice od 8,6 mm za odvažan bas

  • Pozlaćeni priključak

  • Sigurno, udobno prianjanje u uhu

  • Kontrola na kabelu za lako upravljanje

Snažan bas, čist zvuk

Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućavaju reprodukciju odvažnih basova iz moćnih neodimijskih pogonskih jedinica od 8,6 mm te se ističu pozlaćenim priključkom.

Uživajte u zvuku u pravoj udobnosti

Ergonomično dizajnirana akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine osiguravaju udobno prianjanje u uho. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih pjesama.

Daljinski upravljač na kabelu. Prijelaz s popisa za reprodukciju na pozive

Preuzmite poziv, pauzirajte popis za reprodukciju – sve bez dodira s pametnim telefonom. Odlično kada treba započeti bas, a ne želite propustiti najbolje dijelove.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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