2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice V-Track Precision PRO
8-smjerne glave ContourDetect
Način rada: Turbo+
SmartClick precizni trimer
Postignite savršeno glatko brijanje. Oštrice V-Track Precision PRO nježno postavljaju svaku dlačicu čekinjaste brade u najbolji položaj za podrezivanje, čak i dlačice položene uz kožu i one raznih duljina. Podrezuje 30 % bliže u manje poteza, ostavljajući kožu u sjajnom stanju.
72 oštrice koje se same oštre. 151 000 pokreta rezanja u minuti. Nijedna dlačica neće ostati – bez obzira na smjer u kojem rastu.
Pratite svaku konturu lica i vrata uz 8-smjerne glave ContourDetect. Uhvatit ćete 20 % više dlačica sa svakim prolaskom. Rezultat je izuzetno glatko brijanje.
4.8
od 5
18
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mopet
11/05/2022
Česká republika
Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic
Strojek Philips používám již mnoho let. Jsem maximálně spokojený s kvalitou oholení. Strojek má bezproblémový chod, skvěle zvládá suché i mokré holení bez podráždění pokožky. V případě, že strojek ohlásí potřebu výměny hlavic, tak jejich následné objednání a dodání je snadné a rychlé.
Prednosti
Výborné oholení, rychlé dodání náhradních hlavic
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
charles
01/03/2019
Česká republika
velmi velká výdrž na baterii
velmi dobře oholí a velmi velkou výdrž na baterii a má snadnou údržbu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
RMNV
10/01/2018
Česká republika
Kvalitní holící strojek.
Velká spokojenost, splnilo moje očekávání. Doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Podrezujte 30 % bliže uz manje poteza – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips
Reže do 20 % više dlačica – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips
20% više snage – u usporedbi s uporabom bez načina rada Turbo+