ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Shaver series 5000 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Obustavljeno

Podrška

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

SW5700/07

Shaver series 5000 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike

  • PDF dat., 820.5 kB
  • 15 April 2022

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 7.5 MB
  • 20 April 2022

Dijelovi i dodatni pribor

Rješavanje problema

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći