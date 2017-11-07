2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Sustav oštrica ComfortCut
Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova
SmartClick precizni trimer
Uživajte u ugodnom mokrom ili suhom brijanju. Naš sustav oštrica ComfortCut s glavama zaobljenog profila glatko prelazi preko kože i štiti je od porezotina.
27 oštrica koje se same oštre. 56 000 pokreta rezanja u minuti. Nijedna dlačica neće ostati – bez obzira na smjer u kojem rastu.
Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova uz 5 neovisnih pokreta osiguravaju blisko prianjanje uz kožu radi postizanja brzog i glatkog brijanja čak i na vratu i području čeljusti.
4.9
od 5
23
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Juraj1960
07/11/2017
Slovensko
Skvelý výrobok
Maximálna spokojnosť. Toto je už môj tretí holiaci strojček od spoločnosti Philips, všetky mi maximálne vyhovovali.
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
56986
10/01/2018
Česká republika
Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.
Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
NykS
07/12/2021
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Відмінна робота бритви
Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління