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  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
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  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje
  • Brzo i glatko brijanje

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

SW5700/07

4.9
| (23) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo i glatko brijanje
Ovladajte istinskom udobnošću. Otkrijte glatko brijanje. Naše oštrice ComfortCut s glavama zaobljenog profila glatko klize kožom, pružajući sigurno brijanje
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Rukujte s lakoćom!

Brzo i glatko brijanje

  • Sustav oštrica ComfortCut

  • Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova

  • SmartClick precizni trimer

Zaobljeni rubovi polako se pomiču po koži pružajući sigurno brijanje

Zaobljeni rubovi polako se pomiču po koži pružajući sigurno brijanje

Uživajte u ugodnom mokrom ili suhom brijanju. Naš sustav oštrica ComfortCut s glavama zaobljenog profila glatko prelazi preko kože i štiti je od porezotina.

27 rotirajućih oštrica hvata i podrezuje dlačice iz svih kutova

27 rotirajućih oštrica hvata i podrezuje dlačice iz svih kutova

27 oštrica koje se same oštre. 56 000 pokreta rezanja u minuti. Nijedna dlačica neće ostati – bez obzira na smjer u kojem rastu.

Glave se pomiču u 5 smjerova radi brzog i glatkog brijanja

Glave se pomiču u 5 smjerova radi brzog i glatkog brijanja

Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova uz 5 neovisnih pokreta osiguravaju blisko prianjanje uz kožu radi postizanja brzog i glatkog brijanja čak i na vratu i području čeljusti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

23

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelý výrobok

Maximálna spokojnosť. Toto je už môj tretí holiaci strojček od spoločnosti Philips, všetky mi maximálne vyhovovali.

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

10/01/2018

Česká republika

Česká republika

Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.

Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

07/12/2021

Україна

Україна

Provjereni kupac

Відмінна робота бритви

Гоління без подразнень це можливо з цією бритвою. Якість гоління не перевершена

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 SW5700/07 Електробритва для вологого та сухого гоління

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