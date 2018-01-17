Obustavljeno
Jasan i snažan bas
Ove slušalice nadahnute poslom DJ-a odlikuju snažan zvuk i basovi. Zakretne i meke podstavljene ušne školjke pružaju savršen doživljaj slušanja u pokretu.
Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se stavljaju na uši
Snažne pogonske jedinice od 32 mm pružaju čist, detaljan i prirodan zvuk.
4.6
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jihlavak
17/01/2018
Česká republika
Hodne muziky za malo penez
Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3060RD Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3060RD Headphones
panelektrika
17/04/2017
Česká republika
Dobrá koupě
Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka
Demolition
10/04/2016
Česká republika
Provjereni kupac
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka