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Obustavljeno

Slušalice

SHL3060BK/00

4.6

| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Jasan i snažan bas

Ove slušalice nadahnute poslom DJ-a odlikuju snažan zvuk i basovi. Zakretne i meke podstavljene ušne školjke pružaju savršen doživljaj slušanja u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

uz DJ monitoring

Jasan i snažan bas

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

Kabel duljine 1,2 m za slobodu uživanja u glazbi dok ste u pokretu

Kabel duljine 1,2 m za slobodu uživanja u glazbi dok ste u pokretu

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm za snažan i dinamičan zvuk

Pogonske jedinice zvučnika od 32 mm za snažan i dinamičan zvuk

Snažne pogonske jedinice od 32 mm pružaju čist, detaljan i prirodan zvuk.

Prilagodljive ušne školjke i traka koja se prilagođava glavi

Prilagodljive ušne školjke i traka koja se prilagođava glavi

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

17/01/2018

Česká republika

Česká republika

Hodne muziky za malo penez

Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3060RD Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3060RD Headphones

17/04/2017

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě

Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHL3060BK Sluchátka

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