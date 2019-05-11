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Dubok i čist bas – uvijek
Kvalitetne slušalice Philips SHE8105 koje se umeću u uho reproduciraju uistinu duboke basove, a čvrsto aluminijsko kućište jamči čist zvuk. Ovalne zvučne cijevi osiguravaju ergonomsku udobnost, a daljinski upravljač na kabelu omogućava jednostavno prebacivanje s glazbe na pozive.
Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kućište slušalica napravljeno je od čvrstog aluminija koji sprječava vibracije te tako pruža najčišći zvuk. Osim toga, štiti slušalice od svakodnevnog trošenja i habanja.
Pametni klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela omogućava lako uredno držanje dva kabela slušalica, jednostavnim povlačenjem prema gore. Nema više gnjavaže sa zapetljanim kabelom niti raspetljavanja čvorova!
Ovaj meki, a ipak izdržljivi i fleksibilni spoj između slušalica i kabela pomaže u zaštiti od potencijalnog oštećenja uslijed ponavljajućeg savijanja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon