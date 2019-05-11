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Dubok i čist bas – uvijek
Kvalitetne slušalice Philips SHE8105 koje se umeću u uho reproduciraju uistinu duboke basove, a čvrsto aluminijsko kućište jamči čist zvuk. Ovalne zvučne cijevi osiguravaju ergonomsku udobnost, a daljinski upravljač na kabelu omogućava jednostavno prebacivanje s glazbe na pozive.
Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Slušalice koje se umeću u ušni kanal isporučuje se s kapicama u 3 veličine, od malih do velikih, tako da možete odabrati veličinu koja savršeno odgovara vašim ušima.
Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon