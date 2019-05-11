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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

SHE8105BK/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Crna
Crna
Srebrna
Srebrna

Dubok i čist bas – uvijek

Kvalitetne slušalice Philips SHE8105 koje se umeću u uho reproduciraju uistinu duboke basove, a čvrsto aluminijsko kućište jamči čist zvuk. Ovalne zvučne cijevi osiguravaju ergonomsku udobnost, a daljinski upravljač na kabelu omogućava jednostavno prebacivanje s glazbe na pozive.

Pogledajte sve prednosti

s čvrstim metalnim kućištem

Dubok i čist bas – uvijek

  • Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Dostupne su tri veličine silikonskih kapica za prilagođeno pristajanje

Dostupne su tri veličine silikonskih kapica za prilagođeno pristajanje

Slušalice koje se umeću u ušni kanal isporučuje se s kapicama u 3 veličine, od malih do velikih, tako da možete odabrati veličinu koja savršeno odgovara vašim ušima.

Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm za odzivan duboki bas

Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm za odzivan duboki bas

Daljinski upravljač s mikrofonom na kabelu za glazbu i pozive

Daljinski upravljač s mikrofonom na kabelu za glazbu i pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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