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Obustavljeno

Slušalice koje se umeću u uši

SHE8100SL/00

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dubok i čist bas – uvijek

Kvalitetne slušalice Philips SHE8100 koje se umeću u uši reproduciraju uistinu duboke basove, a čvrsto aluminijsko kućište jamči čist zvuk. Ovalne zvučne cijevi osiguravaju ergonomsku udobnost.

Pogledajte sve prednosti

s čvrstim metalnim kućištem

Dubok i čist bas – uvijek

  • Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm za odzivan duboki bas

Nova konstrukcija pogonskih jedinica od 8,6 mm za odzivan duboki bas

Čvrsto aluminijsko kućište sprječava vibracije te tako pruža čist zvuk

Čvrsto aluminijsko kućište sprječava vibracije te tako pruža čist zvuk

Kućište slušalica napravljeno je od čvrstog aluminija koji sprječava vibracije te tako pruža najčišći zvuk. Osim toga, štiti slušalice od svakodnevnog trošenja i habanja.

Klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela uredno drži kabele zajedno

Klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela uredno drži kabele zajedno

Pametni klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela omogućava lako uredno držanje dva kabela slušalica, jednostavnim povlačenjem prema gore. Nema više gnjavaže sa zapetljanim kabelom niti raspetljavanja čvorova!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/05/2016

Polska

Polska

Świetne słuchawki w dobrej cenie

Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE8100BS In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE8100BS In-Ear Headphones

13/02/2016

Polska

Polska

Dobra jakość w dobrej cenie

Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE8100SL In ear headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE8100SL In ear headphones

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