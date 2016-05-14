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Dubok i čist bas – uvijek
Kvalitetne slušalice Philips SHE8100 koje se umeću u uši reproduciraju uistinu duboke basove, a čvrsto aluminijsko kućište jamči čist zvuk. Ovalne zvučne cijevi osiguravaju ergonomsku udobnost.
Pog. jed. od 8,6 mm / poluzatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kućište slušalica napravljeno je od čvrstog aluminija koji sprječava vibracije te tako pruža najčišći zvuk. Osim toga, štiti slušalice od svakodnevnog trošenja i habanja.
Pametni klizni mehanizam protiv zaplitanja kabela omogućava lako uredno držanje dva kabela slušalica, jednostavnim povlačenjem prema gore. Nema više gnjavaže sa zapetljanim kabelom niti raspetljavanja čvorova!
Ovaj meki, a ipak izdržljivi i fleksibilni spoj između slušalica i kabela pomaže u zaštiti od potencijalnog oštećenja uslijed ponavljajućeg savijanja.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Juzerowy
14/05/2016
Polska
Świetne słuchawki w dobrej cenie
Jak na ten przedział cenowy słuchawki dla mnie idealne, świetny bass i nie gorsze dźwięki wysokie. Jedyny minus to średniej jakości nakładki na słuchawki ale to niezbyt duży minus
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8100BS In-Ear Headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8100BS In-Ear Headphones
Angelika03
13/02/2016
Polska
Dobra jakość w dobrej cenie
Właśnie dzisiaj kupiłam słuchawki Philips SHE8100 w Neonecie i jestem zadowolona. Dźwięk jest czysty, bass w porządku. Ogólnie polecam ;)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8100SL In ear headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE8100SL In ear headphones