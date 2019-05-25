ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi

Obustavljeno

Slušalice

SHE3700WT/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta
Svijetloplava
Svijetloplava
Jaki ritmovi, snažni basovi
Iznimno malene Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho sa snažnim basovima imaju ovalne umetke cijevi za veću udobnost i vakuumski metalizirani premaz za elegantan izgled i dodatnu zaštitu.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn s vakuumskom metaliziranom zaštitom

Jaki ritmovi, snažni basovi

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

3 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

3 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

Kapice za uši dostupne su u 3 veličine – male, srednje i velike – pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje

Sjajni, živopisni premaz izgleda elegantno i osigurava zaštitu

Sjajni, živopisni premaz izgleda elegantno i osigurava zaštitu

Kvalitetan, sjajan i živopisan premaz daje elegantan izgled i pruža dodatni zaštitni sloj.

Efikasne pogonske jedinice za snažne basove i čist zvuk

Efikasne pogonske jedinice za snažne basove i čist zvuk

Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho donose efikasne pogonske jedinice u kompaktnom kućištu. Savršeno pristaju te osiguravaju reprodukciju čistog zvuka i snažnih basova.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3700BL Slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3700BL Slušalke

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi