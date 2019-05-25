2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kapice za uši dostupne su u 3 veličine – male, srednje i velike – pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje
Kvalitetan, sjajan i živopisan premaz daje elegantan izgled i pruža dodatni zaštitni sloj.
Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho donose efikasne pogonske jedinice u kompaktnom kućištu. Savršeno pristaju te osiguravaju reprodukciju čistog zvuka i snažnih basova.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3700BL Slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3700BL Slušalke