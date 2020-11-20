2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kapice za uši dostupne su u 2 veličine pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.
Ugrađeni mikrofoni omogućavaju jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva, kako biste mogli ostati uvijek povezani.
Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho donose efikasne pogonske jedinice u kompaktnom kućištu. Savršeno pristaju te osiguravaju reprodukciju čistog zvuka i snažnih basova.
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Prednosti
Všetko
Mane
Žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Prednosti
Качество и удобство
Mane
Не выявил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Provjereni kupac
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Prednosti
Малки и компактни
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Слушалки с микрофон