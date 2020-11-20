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  • Jaki ritmovi, snažni basovi
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  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
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  • Jaki ritmovi, snažni basovi

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHE3555BL/00

4.8
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Jaki ritmovi, snažni basovi
Philips Beamers iznimno su malene slušalice koje se umeću u uho i omogućavaju reprodukciju snažnih basova, a zbog udobnosti imaju ovalne umetke za udobnost.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn

Jaki ritmovi, snažni basovi

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

2 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

Kapice za uši dostupne su u 2 veličine pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje.

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofoni omogućavaju jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva, kako biste mogli ostati uvijek povezani.

Efikasne pogonske jedinice za snažne basove i čist zvuk

Philips Vibes slušalice koje se umeću u uho donose efikasne pogonske jedinice u kompaktnom kućištu. Savršeno pristaju te osiguravaju reprodukciju čistog zvuka i snažnih basova.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Prednosti

Všetko

Mane

Žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Prednosti

Качество и удобство

Mane

Не выявил

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3555RD Навушники з мікрофоном

19/06/2020

България

България

Provjereni kupac

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Prednosti

Малки и компактни

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3555WT Слушалки с микрофон

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