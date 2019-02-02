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Obustavljeno

Slušalice koje se umeću u uho

SHE3205BL/00

5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava

Bogat bas, čist zvuk

Dizajnirane za optimalno prianjanje i udobnost, slušalice SHE3205 imaju pogonske jedinice od 14,2 mm i otvor za bogate basove i čist zvuk. Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje između glazbe i poziva. Asortiman od 6 živahnih boja usklađen je s Apple Watch satovima.

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Dizajnirane za udobno prianjanje u ušnu školjku

Bogat bas, čist zvuk

  • Jedinice od 14,2 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.

Dizajn Flexi-grip za izdržljivost

Dizajn Flexi-grip za izdržljivost

Mek, fleksibilan dio koji povezuje kućište i kabel štiti kabelsku vezu od oštećenja, čak i u slučaju jakih savijanja.

Dizajnirane za udobno prianjanje u ušnu školjku

Dizajn se temelji na obliku ušne školjke, za udobno nošenje i dobro pristajanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Навушники-вкладиші

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3205BK Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3205BK Słuchawki douszne

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