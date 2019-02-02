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Bogat bas, čist zvuk
Dizajnirane za optimalno prianjanje i udobnost, slušalice SHE3205 imaju pogonske jedinice od 14,2 mm i otvor za bogate basove i čist zvuk. Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje između glazbe i poziva. Asortiman od 6 živahnih boja usklađen je s Apple Watch satovima.
Jedinice od 14,2 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Dizajn se temelji na obliku ušne školjke, za udobno nošenje i dobro pristajanje.
Ugrađeni mikrofon omogućava jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva – na jednostavan način, tako da možete uvijek ostati povezani s najvažnijim sadržajima.
Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove i općenito višu kvalitetu zvuka.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Кирилл
02/02/2019
Україна
Всё очень классно.
[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Навушники-вкладиші
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Słuchawki douszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3205BK Słuchawki douszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3205BK Słuchawki douszne