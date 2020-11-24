ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Ponosno pokažite svoj stil
  • Ponosno pokažite svoj stil
  • Ponosno pokažite svoj stil
  • Ponosno pokažite svoj stil
  • Ponosno pokažite svoj stil
  • Ponosno pokažite svoj stil

Obustavljeno

1000 seriesSlušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

SHE2405PP/00

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasto-ljubičasta
Ružičasto-ljubičasta
Ponosno pokažite svoj stil
Obogatite svoje dane odvažnim ritmovima u pozadini. Ove slušalice koje se umeću u uši dostupne su u četiri jarke boje i mogu se pohvaliti prozirnim kućištem zvučnika s kabelima s gradacijom boja. Zašto biste se uklopili kad ste rođeni da se ističete?
Pogledajte sve prednosti

Ponosno pokažite svoj stil

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • integrirani mikrofon

  • Ružičasta i ljubičasta

  • Slušalice koje se umeću u uho

Svijetli kabeli s gradacijom boja. Prozirno kućište zvučnika

Jasno izrazite svoj stil svijetlim kabelima s gradacijom boja i prozirnim kućištem zvučnika.

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 8 6 mm. Čist, jasan zvuk

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 8 6 mm daju čist, jasan zvuk.

Ovalna akustička cijev. Udobnost i pasivna zvučna izolacija

Ove slušalice koje se umeću u uši imaju akustičku cijev ovalnog oblika, što znači da u zvuku možete uživati uz istinsku udobnost. Dobivate maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju, a tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Prednosti

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi