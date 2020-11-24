2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
integrirani mikrofon
Ružičasta i ljubičasta
Slušalice koje se umeću u uho
Jasno izrazite svoj stil svijetlim kabelima s gradacijom boja i prozirnim kućištem zvučnika.
Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 8 6 mm daju čist, jasan zvuk.
Ove slušalice koje se umeću u uši imaju akustičku cijev ovalnog oblika, što znači da u zvuku možete uživati uz istinsku udobnost. Dobivate maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju, a tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Prednosti
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem