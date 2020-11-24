Obustavljeno
Ponosno pokažite svoj stil
Obogatite svoje dane odvažnim ritmovima u pozadini. Ove slušalice koje se umeću u uši dostupne su u četiri jarke boje i mogu se pohvaliti prozirnim kućištem zvučnika s kabelima s gradacijom boja. Zašto biste se uklopili kad ste rođeni da se ističete?
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
integrirani mikrofon
Crna
Slušalice koje se umeću u uho
Jasno izrazite svoj stil svijetlim kabelima s gradacijom boja i prozirnim kućištem zvučnika.
Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 8 6 mm daju čist, jasan zvuk.
Nema više iritantnih odjeka tijekom telefonskih razgovora. Zahvaljujući našoj funkciji sprječavanja odjeka uvijek ćete imati čistu i neometanu vezu.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Prednosti
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum upotrebe 2020-07-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum upotrebe 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum upotrebe 2019-03-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Datum upotrebe 2019-03-23