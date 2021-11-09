2 godine jamstva
Obustavljeno
SHE1405BK/10
Izgubite se u podcastu. Dopustite da vas ponese glazba. Akustična cijev ovalnog oblika i tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje. Uživajte u udobnosti i pristojnoj pasivnoj zvučnoj izolaciji.
Preuzmite poziv, pauzirajte popis za reprodukciju. Zahvaljujući daljinskom upravljaču na kabelu sve to možete bez primjene pametnog telefona.
Ove slušalice koje se umeću u uši imaju kabel od 1,2 m. Meka gumena sidra između slušalica i kabela štite priključak kabela i osiguravaju provođenje zvuka.
3.5
od 5
4
Recenzije
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Prednosti
Цена. качество звука.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Prednosti
jakość, cena
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem