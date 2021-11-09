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Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Recenzije
Snažne pjesme. Jasni pozivi.
Prebacite se s popisa za reprodukciju na podcast pa na poziv u trenu. Savršeno podešene neodimijske akustičke pogonske jedinice i značajka blokiranja pasivne buke osiguravaju jasan zvuk. Odaberite opciju koja vam savršeno pristaje s pomoću izmjenjivih kapica u tri veličine.
Pogledajte sve prednosti

Reproducirajte glazbu i razgovarajte

Snažne pjesme. Jasni pozivi.

Čist zvuk

Izgubite se u podcastu. Dopustite da vas ponese glazba. Akustična cijev ovalnog oblika i tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje. Uživajte u udobnosti i pristojnoj pasivnoj zvučnoj izolaciji.

Daljinski upravljač na kabelu. Jednostavan prijelaz s popisa za reprodukciju na poziv

Preuzmite poziv, pauzirajte popis za reprodukciju. Zahvaljujući daljinskom upravljaču na kabelu sve to možete bez primjene pametnog telefona.

Duljina kabela od 1,2 m

Ove slušalice koje se umeću u uši imaju kabel od 1,2 m. Meka gumena sidra između slušalica i kabela štite priključak kabela i osiguravaju provođenje zvuka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.5

od 5

4

Recenzije

4
2

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Prednosti

Цена. качество звука.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Prednosti

jakość, cena

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ova recenzija je napravljena za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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