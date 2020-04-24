2 godine jamstva
Obustavljeno
Jedinice od 12,2 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Legendarni dizajn sa svježim, modernim detaljima visokoga sjaja.
Jednostavnim daljinskim upravljačem možete reproducirati/pauzirati pjesme i javljati se na pozive samo jednim pritiskom gumba.
Inovativni kanali za bas u slušalicama povećavaju protok zraka radi pružanja dubokog, bogatog basa.
4.5
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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