2 godine jamstva
Obustavljeno
SH70/50
Ne proizvodi se
Kupite SH71 kao zamjenu
Zamjenske glave SH70 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 7000 (S7xxx) i Star Wars SW7700.
Oštrice novog dizajna nježno podrezuju dlačice u optimalnom položaju, čime se smanjuje iritacija kože uzrokovana povlačenjem.
Sustav s dvije oštrice ugrađen u naš električni aparat za brijanje podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao doživljaj glatkog brijanja.
3.4
od 5
24
Recenzije
Kako_099
07/08/2021
Srbija
Ovo je sjajan proizvod.
Koristim ovu mašinici već duži period i pokazala se sjajna. Sve pohvale. Usput da napomenem da imam jako oštru bradu i da je ova mašinica puno bolja od ostalih.
Prednosti
Može da se kvasi bez problema. Odlično brije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Glave za brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Glave za brijanje
pepe64
11/01/2018
Česká republika
Výáborný produkt
Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Holicí hlavy
Bayern11
26/12/2020
Magyarország
A terméket jószívvel ajánlom
A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.
Prednosti
Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő
Mane
Eddig nincs rá példa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH70/70 Borotvaegység
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH70/70 Borotvaegység