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  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
  • Model SH70 zamijenjen je modelom SH71

Obustavljeno

Glave za brijanje

SH70/50

3.4
| (24) Recenzije
Model SH70 zamijenjen je modelom SH71
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse. Kompatibilno s aparatom za brijanje serije 7000.
Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Model SH70 zamijenjen je modelom SH71

  • Ne proizvodi se

  • Kupite SH71 kao zamjenu

Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 7000

Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 7000

Zamjenske glave SH70 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 7000 (S7xxx) i Star Wars SW7700.

Oštrice GentleTrack omogućuju glatko brijanje nježno prema koži

Oštrice GentleTrack omogućuju glatko brijanje nježno prema koži

Oštrice novog dizajna nježno podrezuju dlačice u optimalnom položaju, čime se smanjuje iritacija kože uzrokovana povlačenjem.

Aparat za brijanje Super Lift & Cut za ugodno glatko brijanje

Aparat za brijanje Super Lift & Cut za ugodno glatko brijanje

Sustav s dvije oštrice ugrađen u naš električni aparat za brijanje podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao doživljaj glatkog brijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.4

od 5

24

Recenzije

07/08/2021

Srbija

Srbija

Ovo je sjajan proizvod.

Koristim ovu mašinici već duži period i pokazala se sjajna. Sve pohvale. Usput da napomenem da imam jako oštru bradu i da je ova mašinica puno bolja od ostalih.

Prednosti

Može da se kvasi bez problema. Odlično brije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Glave za brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Glave za brijanje

11/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výáborný produkt

Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH70/50 Holicí hlavy

26/12/2020

Magyarország

Magyarország

A terméket jószívvel ajánlom

A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.

Prednosti

Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő

Mane

Eddig nincs rá példa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH70/70 Borotvaegység

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH70/70 Borotvaegység

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