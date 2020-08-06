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  • Prema potrebi jednostavno zamijenite slamku
  • Prema potrebi jednostavno zamijenite slamku

Obustavljeno

Philips AventKomplet zamjenskih slamki

SCF797/00

5
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prema potrebi jednostavno zamijenite slamku
Komplet zamjenskih slamki Philips Avent Bendy uključuje 2 slamke. Komplet je savršen za zamjenu izgubljenog dijela ili slamke kako bi čaša bila čista i higijenski ispravna za upotrebu u svakom trenutku!
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Kompatibilni proizvodi
Čašice sa slamkom

Čašice sa slamkom

SCF796/01

Čašice sa slamkom

Čašice sa slamkom

SCF796/02

Čašice sa slamkom

Čašice sa slamkom

SCF798/01

Čašice sa slamkom

Čašice sa slamkom

SCF798/02

Neka vam čašica sa slamkom ostane u savršenoj formi!

Prema potrebi jednostavno zamijenite slamku

  • Komplet zamjenskih slamki

  • 2 u pakiranju

Lako zamijenite slamku kako biste održavali higijenu

Pogodno za sve čašice sa savitljivom slamkom

Pogodno za sve čašice sa savitljivom slamkom

Verziju u pakiranju upotrebljavajte za čašice sa savitljivom slamkom od 10 oz. Za čašice sa slamkom od 7 oz škarama skratite slamku za 3 cm. Mjere možete pronaći na bočnoj strani pakiranja.

Donji dio slamke savijen je radi lakšeg pijenja do posljednjeg gutljaja

Donji dio slamke savijen je radi lakšeg pijenja do posljednjeg gutljaja

Donji dio slamke savijen je kako bi slamka lako dosezala tekućinu, što omogućuje pijenje u prirodnom položaju za pijenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost!

Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.

Prednosti

ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

19/01/2020

Česká republika

Česká republika

Super!

Maximalni spokojenost, je super, ze se prodava jako nahradni dil!

Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 