2 godine jamstva
Obustavljeno
Komplet zamjenskih slamki
2 u pakiranju
Verziju u pakiranju upotrebljavajte za čašice sa savitljivom slamkom od 10 oz. Za čašice sa slamkom od 7 oz škarama skratite slamku za 3 cm. Mjere možete pronaći na bočnoj strani pakiranja.
Donji dio slamke savijen je kako bi slamka lako dosezala tekućinu, što omogućuje pijenje u prirodnom položaju za pijenje.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
puccawa
06/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Spokojenost!
Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.
Prednosti
ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Lucka83
19/01/2020
Česká republika
Super!
Maximalni spokojenost, je super, ze se prodava jako nahradni dil!
Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.