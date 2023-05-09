2 godine jamstva
Čašica sa savitljivom slamkom
300 ml / 10 oz
12+ mjeseci
1 u pakiranju
Učenje samostalnog pijenja ključni je korak u djetetovom razvoju. Podržavamo djetetov put ka samostalnom pijenju, pomažući u lakšem prijelazu s dojenja ili bočice na otvorenu čašicu. Sukladno savjetima zdravstvenih stručnjaka, naša različita rješenja sa sisačima, mekim i tvrdim usnicima, slamkama i mogućnošću pijenja cijelim rubom (360°) prate djetetov razvoj i potiču njegove novostečene motorne sposobnosti i vještine pijenja. Naša rješenja vrhunske kvalitete razvijena su uzimajući u obzir praktičnost i higijenu.
Čašica od 10 oz savršene je veličine da omogući djetetu hidrataciju tijekom cijelog dana i tijekom aktivnog razdoblja. Dizajn preklopnog poklopca održava slamku čistom dok je dijete u pokretu. Konturirani oblik čašice i protuklizna tekstura olakšavaju držanje i zahvaćanje malim rukama, što vašem djetetu omogućuje da s pouzdanjem razvija vještine samostalnog pijenja.
Donji dio slamke savijen je kako bi slamka lako dosezala tekućinu, što omogućuje pijenje u prirodnom položaju za pijenje.
4.6
od 5
479
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
pepy92
09/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Čašica scf798
Moja bebica koja vec ima 2 godine najvise voli svoju zelenu bocu, nekoliko smo ih promijenili u sve ovo vrijeme. I odlicna je, lako se pere, nema mirisa, a dijete je obozava.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Ms2020
09/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Svi vaši proizvodi su odlicni!
Svidaju mi se svi vasi proizvodi jer su odlicne kvalitete i vjerno kupujem svaki put vas proizvod.
Prednosti
Uvijek bih ga preporucala
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Aza88
09/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Top proizvod za djecu
odlična čaša, ne može se dijete zaliti niti prosuti vodu što je nama najbitnije
Prednosti
svima bi preporučila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
90 % od 200 pedijatrijskih stomatologa u anketi slaže se da dizajn naše čašice sa slamkom omogućuje zdrav razvoj oralne šupljine. 89 % slaže se da se pijenjem pomoću slamke vježbaju mišići usta i povećava snaga oralne šupljine (neovisno internetsko istraživanje, SAD, travanj 2016.). Razvijeno u suradnji s pedijatrima za govor, stomatolozima, ergonomistima i primaljama.