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  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*

Philips AventČašice sa slamkom

SCF798/01

4.6
| (479) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Omogućuje zdrav oralni razvoj*
Philips Avent čašica sa savitljivom slamkom i konturiranog oblika savršena je za aktivnu djecu te omogućava zdrav razvoj oralne šupljine. Razvijena u suradnji sa stručnjacima, naša je najbolja čašica sa slamkom.*
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Dizajn ventila sprječava prolijevanje

Omogućuje zdrav oralni razvoj*

  • Čašica sa savitljivom slamkom

  • 300 ml / 10 oz

  • 12+ mjeseci

  • 1 u pakiranju

Philips Avent čašice prate razvoj djeteta

Učenje samostalnog pijenja ključni je korak u djetetovom razvoju. Podržavamo djetetov put ka samostalnom pijenju, pomažući u lakšem prijelazu s dojenja ili bočice na otvorenu čašicu. Sukladno savjetima zdravstvenih stručnjaka, naša različita rješenja sa sisačima, mekim i tvrdim usnicima, slamkama i mogućnošću pijenja cijelim rubom (360°) prate djetetov razvoj i potiču njegove novostečene motorne sposobnosti i vještine pijenja. Naša rješenja vrhunske kvalitete razvijena su uzimajući u obzir praktičnost i higijenu.

Konturirani oblik i protuklizna tekstura za lako držanje

Čašica od 10 oz savršene je veličine da omogući djetetu hidrataciju tijekom cijelog dana i tijekom aktivnog razdoblja. Dizajn preklopnog poklopca održava slamku čistom dok je dijete u pokretu. Konturirani oblik čašice i protuklizna tekstura olakšavaju držanje i zahvaćanje malim rukama, što vašem djetetu omogućuje da s pouzdanjem razvija vještine samostalnog pijenja.

Donji dio slamke savijen je radi lakšeg pijenja do posljednjeg gutljaja

Donji dio slamke savijen je radi lakšeg pijenja do posljednjeg gutljaja

Donji dio slamke savijen je kako bi slamka lako dosezala tekućinu, što omogućuje pijenje u prirodnom položaju za pijenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

479

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Čašica scf798

Moja bebica koja vec ima 2 godine najvise voli svoju zelenu bocu, nekoliko smo ih promijenili u sve ovo vrijeme. I odlicna je, lako se pere, nema mirisa, a dijete je obozava.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom

09/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Svi vaši proizvodi su odlicni!

Svidaju mi se svi vasi proizvodi jer su odlicne kvalitete i vjerno kupujem svaki put vas proizvod.

Prednosti

Uvijek bih ga preporucala

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom

09/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Top proizvod za djecu

odlična čaša, ne može se dijete zaliti niti prosuti vodu što je nama najbitnije

Prednosti

svima bi preporučila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF798/01 Čašice sa slamkom

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. 90 % od 200 pedijatrijskih stomatologa u anketi slaže se da dizajn naše čašice sa slamkom omogućuje zdrav razvoj oralne šupljine. 89 % slaže se da se pijenjem pomoću slamke vježbaju mišići usta i povećava snaga oralne šupljine (neovisno internetsko istraživanje, SAD, travanj 2016.). Razvijeno u suradnji s pedijatrima za govor, stomatolozima, ergonomistima i primaljama.