2 godine jamstva
Čašica sa savitljivom slamkom
200 ml / 7 oz
9+ mjeseci
1 u pakiranju
Učenje samostalnog pijenja ključni je korak u djetetovom razvoju. Podržavamo djetetov put ka samostalnom pijenju, pomažući u lakšem prijelazu s dojenja ili bočice na otvorenu čašicu. Sukladno savjetima zdravstvenih stručnjaka, naša različita rješenja sa sisačima, mekim i tvrdim usnicima, slamkama i mogućnošću pijenja cijelim rubom (360°) prate djetetov razvoj i potiču njegove novostečene motorne sposobnosti i vještine pijenja. Naša rješenja vrhunske kvalitete razvijena su uzimajući u obzir praktičnost i higijenu.
Integrirane ručke čašice imaju ergonomski dizajn zahvaljujući kojem male ruke mogu držati čašicu. Meka fleksibilna slamka nježna je za desni, dok je sama čašica mala i lagana pa je idealna za prva otpijanja preko slamke.
Donji dio slamke savijen je kako bi slamka lako dosezala tekućinu, što omogućuje pijenje u prirodnom položaju za pijenje.
4.8
od 5
217
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mima111222333444
21/04/2023
Srbija
Dio promocije
Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema
Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne
Prednosti
Kvalitet, dizajn
Mane
Mala milimetraza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups
Milicaisrdjan
21/04/2023
Srbija
Dio promocije
Fenomenalna stvarcica
Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups
Jaaaaaaaa
20/04/2023
Srbija
Dio promocije
Predivna flašica, vrlo praktična
Flašica je jako praktična, ne prosipa se, zatvarač je stalno na flašicom pa se ne može lako izgubiti što je sa prethodnim flašicama bio slučaj. Dete se lako prilagodili ovom modelu, pije dosta više tečnosti nego sa prethodnim flašicama. Dizajn, boje, sve je predivno i po mom ukusu.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
90 % od 200 pedijatrijskih stomatologa u anketi slaže se da dizajn naše čašice sa slamkom omogućuje zdrav razvoj oralne šupljine. 89 % slaže se da se pijenjem pomoću slamke vježbaju mišići usta i povećava snaga oralne šupljine (neovisno internetsko istraživanje, SAD, travanj 2016.). Razvijeno u suradnji s pedijatrima za govor, stomatolozima, ergonomistima i primaljama.