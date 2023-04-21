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  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*
  • Omogućuje zdrav oralni razvoj*

Philips AventČašice sa slamkom

SCF796/02

4.8
| (217) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Omogućuje zdrav oralni razvoj*
Philips Avent čašica sa savitljivom slamkom i konturiranog oblika savršena je za aktivnu djecu te omogućava zdrav razvoj oralne šupljine. Razvijena u suradnji sa stručnjacima, naša je najbolja čašica sa slamkom.*
Pogledajte sve prednosti
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Dizajn ventila sprječava prolijevanje

Omogućuje zdrav oralni razvoj*

  • Čašica sa savitljivom slamkom

  • 200 ml / 7 oz

  • 9+ mjeseci

  • 1 u pakiranju

Philips Avent čašice prate razvoj djeteta

Učenje samostalnog pijenja ključni je korak u djetetovom razvoju. Podržavamo djetetov put ka samostalnom pijenju, pomažući u lakšem prijelazu s dojenja ili bočice na otvorenu čašicu. Sukladno savjetima zdravstvenih stručnjaka, naša različita rješenja sa sisačima, mekim i tvrdim usnicima, slamkama i mogućnošću pijenja cijelim rubom (360°) prate djetetov razvoj i potiču njegove novostečene motorne sposobnosti i vještine pijenja. Naša rješenja vrhunske kvalitete razvijena su uzimajući u obzir praktičnost i higijenu.

Ergonomske ručke i meka slamka – idealno za malu djecu

Integrirane ručke čašice imaju ergonomski dizajn zahvaljujući kojem male ruke mogu držati čašicu. Meka fleksibilna slamka nježna je za desni, dok je sama čašica mala i lagana pa je idealna za prva otpijanja preko slamke.

Donji dio slamke savijen je radi lakšeg pijenja do posljednjeg gutljaja

Donji dio slamke savijen je radi lakšeg pijenja do posljednjeg gutljaja

Donji dio slamke savijen je kako bi slamka lako dosezala tekućinu, što omogućuje pijenje u prirodnom položaju za pijenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

217

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/04/2023

Srbija

Srbija

Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema

Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne

Prednosti

Kvalitet, dizajn

Mane

Mala milimetraza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Fenomenalna stvarcica

Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups

20/04/2023

Srbija

Srbija

Predivna flašica, vrlo praktična

Flašica je jako praktična, ne prosipa se, zatvarač je stalno na flašicom pa se ne može lako izgubiti što je sa prethodnim flašicama bio slučaj. Dete se lako prilagodili ovom modelu, pije dosta više tečnosti nego sa prethodnim flašicama. Dizajn, boje, sve je predivno i po mom ukusu.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF796/01 Straw Cups

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. 90 % od 200 pedijatrijskih stomatologa u anketi slaže se da dizajn naše čašice sa slamkom omogućuje zdrav razvoj oralne šupljine. 89 % slaže se da se pijenjem pomoću slamke vježbaju mišići usta i povećava snaga oralne šupljine (neovisno internetsko istraživanje, SAD, travanj 2016.). Razvijeno u suradnji s pedijatrima za govor, stomatolozima, ergonomistima i primaljama.