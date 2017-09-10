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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventSisač Natural

SCF655/27

4.3
| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način hranjenja na bočicu
Duda s promjenjivim protokom Natural tvrtke Philips Avent omogućava prilagodbu protoka jednostavnim okretanjem bočice. Duda ima inovativan dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Prirodan način hranjenja na bočicu

  • 2 komada

  • Promjenjivi protok

  • 3+ mjeseci

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

10/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod.

Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF655/27 Sisač Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF655/27 Sisač Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Prednosti

Minőség

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi

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  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011