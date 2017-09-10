2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Promjenjivi protok
3+ mjeseci
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
4.3
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mama
10/09/2017
Hrvatska
Izvrstan proizvod.
Proizvod mi je izvrstan. Koristimo od rođenja. Kombiniram ga s dojenjem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF655/27 Sisač Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF655/27 Sisač Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Prednosti
Minőség
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF653/27 Natural etetőcumi
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011