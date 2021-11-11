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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventSisač Natural

SCF654/27

4.6
| (9) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način hranjenja na bočicu
Naša nova duda omogućava hranjenje na bočicu koje će biti prirodnije i za vašu bebu i za vas. Duda ima inovativan dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što vašoj bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Avent duda s dizajnom latica

Prirodan način hranjenja na bočicu

  • 2 komada

  • Brzi protok

  • 6+ mjeseci

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

9

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Prednosti

коликов стало меньше, прочная

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF654/27 Соска Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF654/27 Соска Natural

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  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011