2 godine jamstva
Obustavljeno
Spremanje
Čašice jednostavno možete označiti i pratiti datume i sadržaj
Spremnici za izdojeno mlijeko kompatibilni su sa svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.
Čašice tvrtke Philips Avent mogu se spremiti u hladnjak ili zamrzivač, a prati ih možete u stroju za pranje posuđa
5.0
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zsobogyo
24/01/2019
Magyarország
Nagyon praktikus termék
Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Zoe41
29/12/2015
Polska
Provjereni kupac
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.