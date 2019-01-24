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  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
  • Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

Obustavljeno

Philips Avent VIAAVENT spremnici za izdojeno mlijeko

SCF612/10

5
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
Sustav za spremanje Philips AVENT višenamjenski je sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. Možete koristiti istu čašicu za spremanje hrane i izdojenog mlijeka. Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Kompatibilni proizvodi
Sterilizator za bočice za bebe

Sterilizator za bočice za bebe

SCF291/00

Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

SCF297/05

Čašica za spremanje mlijeka

Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

  • Spremanje

Jednostavna organizacija

Jednostavna organizacija

Čašice jednostavno možete označiti i pratiti datume i sadržaj

Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama

Spremnici za izdojeno mlijeko kompatibilni su sa svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.

Za korištenje u hladnjaku/zamrzivač

Čašice tvrtke Philips Avent mogu se spremiti u hladnjak ili zamrzivač, a prati ih možete u stroju za pranje posuđa

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus termék

Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

29/12/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 