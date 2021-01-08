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Philips Avent Ručna izdajalica
Obustavljeno
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SCF430/10
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Upute za uporabu
Sve (7)
Mlijeko (2)
Mogu li svoju Philips Avent izdajalicu upotrebljavati s bilo kojim proizvodom Avent?
Kako mogu spriječiti curenje mlijeka nakon izdajanja?
Kako sastaviti ručnu izdajalicu Philips Avent?
Kako upotrebljavati ručnu izdajalicu Philips Avent?
Kako trebam zagrijati izdojeno mlijeko?
Čašice za spremanje izdojenog mlijeka
Čašica za spremanje izdojenog mlijeka
AventPoklopac lijevka izdajalice
AventMasažni jastučić za izdajalicu
AventKućište za izdajalicu
AventDijafragma za električnu izdajalicu
AventDisk za zatvaranje bočice za hranjenje
AventRučica za izdajalicu
AventCjevčica za dijafragmu
Philips AventRučica za izdajalicu
AventVentil za izdajalicu
AventPoklopac bočice za hranjenje
Jastučići za grudi
Usisna snaga moje ručne izdajalice preslaba je ili prejaka
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